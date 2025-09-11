Kolejny sojusznik kieruje sprzęt do Polski. "Podjąłem decyzję"

Marcin Boniecki

Oprac.: Marcin Boniecki

Aktualizacja

"Nie ulegniemy rosnącemu zastraszaniu ze strony Rosji" - napisał w serwisie X Emmanuel Macron. Prezydent Francji oświadczył, że w odpowiedzi na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony Francja wyśle do Polski trzy myśliwce Rafale. Ich zadaniem jest ochrona polskiego nieba i wschodniej flanki NATO wraz z sojusznikami.

Francja reaguje na wydarzenia z Polski
Francja reaguje na wydarzenia z PolskiYASUYOSHI CHIBAAFP

W skrócie

  • Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną w nocy z 9 na 10 września, co wywołało reakcję NATO i sojuszników.
  • Francja wysyła do Polski trzy myśliwce Rafale, a inne kraje deklarują wsparcie militarne.
  • Podjęto decyzje o zwołaniu pilnej Rady Bezpieczeństwa ONZ zaplanowanej na 12 września
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"W związku z wtargnięciem rosyjskich dronów do Polski podjąłem decyzję o mobilizacji trzech myśliwców Rafale, aby wesprzeć ochronę polskiej przestrzeni powietrznej i wschodniej flanki Europy wraz z naszymi sojusznikami z NATO" - przekazał za pomocą wpisu w serwisie X Macron.

Prezydent Francji ogłosił swoją decyzję premierowi Donaldowi Tuskowi oraz przed sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte i premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem.

"Bezpieczeństwo kontynentu europejskiego jest naszym najwyższym priorytetem. Nie ulegniemy rosnącemu zastraszaniu ze strony Rosji" - oświadczył francuski przywódca.

Rosyjskie drony nad Polską. Sojusznicy reagują

W nocy z 9 na 10 września polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez rosyjskie drony. Polskie władze poinformowały o 19 takich przypadkach.

Uruchomiony został art. 4. NATO, a także poinformowano o zwołaniu w trybie pilnym Rady Bezpieczeństwa ONZ, która odbędzie się 12 września w Nowym Jorku.

To nie koniec działań podjętych przez państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. Swoją pomoc zadeklarowali Czesi, którzy są gotowi wysłać do Polski trzy śmigłowce Mi-171Sz, aby pomóc chronić niebo przed dronami na niskich wysokościach.

Zobacz również:

Niemcy reagują na incydent z rosyjskimi dronami nad Polską (zdj. ilustracyjne)
Świat

Niemcy reagują na rosyjskie drony nad Polską. Rzecznik rządu potwierdza

Tomasz Lejman
Marcin Boniecki
Tomasz Lejman, Marcin Boniecki

    Z kolei minister obrony Holandii Ruben Brekelmans oświadczył, że jego kraj dostarczy Polsce wielowarstwową obronę powietrzną. "Dysponując dwoma systemami Patriot, NASAMS, systemami antydronowymi i 300 żołnierzami, będziemy w stanie wdrożyć zaawansowane środki" - pisał w serwisie X Brekelmans.

    Ze Szwecji natomiast mają trafić środki obrony przeciwlotniczej i samoloty. Ponadto gotowość do wysłania swoich wojsk zadeklarowały Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Finlandia oraz kraje bałtyckie.

    Rzecznik niemieckiego rządu potwierdził w czwartek, że jego kraj rozszerzy i zintensyfikuje działania w zakresie ochrony polskiej przestrzeni powietrznej.

    Pomoc zadeklarował także Kijów. - Ukraina jest gotowa i otwarta na pomoc Polsce w walce zestrzeliwaniem dronów szturmowych. Patriot w tym nie pomoże - oświadczył Wołodymyr Zełenski.

    Zobacz również:

    Premier Donald Tusk
    Polska

    Premier Tusk po posiedzeniu RBN. "Wymierzone nie tylko w Polskę"

    Joanna Mazur
    Aleksandra Czurczak
    Joanna Mazur, Aleksandra Czurczak
    Bogucki w "Gościu Wydarzeń" o zbrojeniach: Nie możemy stracić już żadnego dniaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze