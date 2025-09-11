W skrócie Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony jako celowe i nieprzypadkowe.

Zełenski porównał tę sytuację do wcześniejszych działań Rosji na Krymie i zaproponował Polsce wsparcie w zwalczaniu dronów.

W związku z incydentem Polska zawnioskowała o uruchomienie artykuł 4. NATO.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W najnowszym wpisie w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ponownie odniósł się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Jak zaznaczył, zdarzenie, do którego doszło w nocy z wtorku na środę - w jego ocenie - nie było przypadkiem.

Drony nad Polską. Zełenski wspomina o Krymie. "Retoryka jest taka sama"

"Odpowiadając na pytania dziennikarzy, podkreśliłem, że to, co wydarzyło się w Polsce, nie jest przypadkiem. Jest to próba generalna, bardzo podobna psychologicznie do tego, co Rosja zrobiła wcześniej z Krymem" - podkreślił Wołodymyr Zełenski.

Jak dodał, ponad 10 lat temu Moskwa wykorzystała "zielone ludziki". "Dzisiaj tę samą rolę pełnią rosyjskie drony przekraczające granice" - zaznaczył ukraiński przywódca. Zdaniem Zełenskiego "retoryka jest taka sama, niebezpieczeństwo jest takie samo".

Wcześniej w czwartek prezydent Ukrainy ocenił, że Rosjanie celowo wysłali statki bezzałogowe w stronę Polski, żeby mieć pewność, że Ukraińcy nie otrzymają przed zimą wsparcia w zakresie obrony powietrznej.

Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Znaleziono szczątki w kilku miejscach

Z kolei w środowym wpisie na platformie X Wołodymyr Zełenski przekazał, że zaproponował naszemu krajowi pomoc, szkolenia i dzielenie się doświadczeniem w zwalczaniu rosyjskich dronów, w szczególności Shahedów.

"Uzgodniliśmy z Donaldem (Tuskiem - red.) odpowiednią współpracę na szczeblu wojskowym. Będziemy również koordynować działania ze wszystkimi krajami członkowskimi NATO" - podkreślił ukraiński przywódca.

Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną w nocy z wtorku na środę, a nasza armia wraz z pomocą sojuszników z NATO, zestrzeliła część z nich. Dotychczas znaleziono szczątki 16 maszyn w kilku województwach. W związku z tymi wydarzeniami Polska zawnioskowała o uruchomienie artykułu 4. Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Bogucki w "Gościu Wydarzeń" o zbrojeniach: Nie możemy stracić już żadnego dnia Polsat News Polsat News