Julia Przyłębska jako szefowa Trybunału Konstytucyjnego. Polacy wyrazili opinię w sondażu

Dobrego zdania o sędzi nie ma także niemal co druga osoba (48 proc.) z wyższym wykształceniem . Podobny wynik (46 proc.) Przyłębska notuje wśród badanych o dochodach w przedziale od 5001 zł do 7000 zł netto .

Julia Przyłębska: Musiałam być jak bokser. To my wygraliśmy

- To my wygraliśmy! My, czyli ja i pozostali sędziowie TK. Trybunał działa, wydaje wyroki, nie wystraszył się . Żaden z sędziów się nie załamał, nie uległ presji i tym niewypowiedzianym, ale czytelnym groźbom - mówiła była prezes Trybunału Konstytucyjnego.

- Niech władza poczyta konstytucję, w niej jest jasno napisane, że sędziom zapewnia się wynagrodzenie i warunki pracy adekwatne do stanowiska. Ignorancja nie tłumaczy polityków, którzy łamią ustawę zasadniczą. I jestem przekonana, że Polacy w końcu zareagują na to, co się dzieje wokół nas. Już widać, że reagują, że się jednoczą, organizują. Do tego prezydent dzielnie i mądrze broni naszego ustroju. Ten koszmar nie będzie trwał wiecznie. Już widać początki jego ustępowania - oświadczyła.