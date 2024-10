Obrońca Janusza Palikota poinformował w sobotę o "skandalicznym" zachowaniu w Prokuraturze Krajowej we Wrocławiu. - Janusz Palikot zostaje zatrzymany, został zarekwirowany jego telefon. Jest w nim korespondencja z jego obrońcą Jackiem Dubois. Pan Palikot jest od roku w tej sprawie potencjalnie podejrzanym. To jest instytucja wynikająca z kodeksu potencjalnie podejrzanego, która jest chroniona tak samo, jak tajemnica obrończa - przedstawił kontrowersyjną jego zdaniem sytuację prawnik.

Mec. Jacek Dubois: Składamy zawiadomienie do prokuratury

- Uważamy, że doszło w tej sprawie do czynu zabronionego i w dniu dzisiejszym złożymy zawiadomienie do prokuratury o przekroczeniu uprawnień i bezprawne ujawnienie tajemnicy przez prokuraturę. Powiadomimy również Rzecznika Praw Obywatelskich - powiedział.

Mec. Dubois powiedział, że bardzo często ma styczność z łamaniem tajemnicy adwokackiej, dlatego "tak pryncypialnie" podchodzi do tej sprawy. - To jest nadużywanie praw człowieka, to jest działanie sprzeczne z Konstytucja RP, z kodeksem - dodał.