- Jest coś dla prawnika świętego, to jest tajemnica adwokacka - powiedział w sobotę obrońca Janusza Palikota, mecenas Jacek Dubois. - To jest ta pewność każdego człowieka, że jeżeli ma kłopot z prawem i przychodzi do adwokata to ma 100 proc. pewności, że to co dzieje się między nimi nie zostanie ujawnione - dodał.