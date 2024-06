4 czerwca to data, która na stałe wpisała się w kalendarz polskich świąt. To właśnie tego dnia obchodzimy Dzień Wolności i Praw Obywatelskich, święto upamiętniające wydarzenia z 1989 roku, które były kamieniem milowym na drodze do odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności i zakończenia rządów komunistycznych. Jak będą wyglądały tegoroczne obchody święta 4 czerwca w dwóch newralgicznych miastach: Gdańsku i Warszawie?