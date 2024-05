Donald Tusk zapowiada wiec. Padła data

W swoim wpisie w mediach społecznościowych Donald Tusk nawiązał do daty pierwszych - w powojennej historii Polski - częściowo wolnych wyborów do Sejmu oraz całkowicie wolnych do Senatu. "4 czerwca 1989 wybraliśmy wolność i Zachód " - napisał.

Przypomniał też o 4 czerwca 2023 roku , gdy - jak pisz Tusk - "maszerowaliśmy, by to (wolność) odzyskać".

Premier następnie ogłosił we wpisie datę tegorocznego wiecu - odbędzie się on na kilka dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego - 4 czerwca o godz. 18:00 na Placu Zamkowym w Warszawie. "Spotkajmy się, by tego (wolności) nie stracić" - podsumował szef rządu.