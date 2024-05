Aktualnie dni wolne od pracy w maju to 1 maja, kiedy obchodzimy Święto Pracy i 3 maja, czyli Święto Konstytucji. 2 maja - mimo, że przypada wówczas Dzień Flagi RP i Dzień Polonii i Polaków za Granicą - to dzień powszedni. Jednak wiele osób bierze wtedy urlop, aby spędzić więcej czasu ze swoimi bliskimi lub wyjechać poza miejsce zamieszkania. Czy oznacza to, że ten dzień powinien być wolny od pracy? Petycja w tej sprawie już została zgłoszona, ale na jej efekty musimy jeszcze poczekać.

