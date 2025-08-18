Projekt rozporządzenia minister Barbary Nowackiej jest odpowiedzią na sygnały płynące od rodziców i nauczycieli wskazujące na niejednoznaczne procedury wydawania opinii. Powstał w wyniku szerokich konsultacji, w których brali udział dyrektorzy poradni i szkół, nauczyciele, kuratorzy oświaty oraz rodzice. Projekt został oddany w sierpniu do konsultacji społecznych. Obecnie jest opiniowany.

Minister Barbara Nowacka proponuje zmiany

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie wydawania orzeczeń i opinii dla uczniów przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne powstał w odpowiedzi na problemy zgłaszane przez rodziców i nauczycieli. Dotychczasowe procedury nie tylko utrudniały zdobycie opinii, ale także wydłużały znacząco cały proces. Nowy projekt minister Barbary Nowackiej ma na celu ułatwić i przyspieszyć otrzymanie adekwatnej pomocy edukacyjnej i psychologicznej, dopasowanej do indywidualnych potrzeb uczniów.

W projekcie wzięto pod uwagę przede wszystkim potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami i objętych leczeniem psychologicznym. Zmiany dotyczyć będą między innymi zespołu orzekającego:

jego rola zostanie wzmocniona, a opinia będzie wydawana na podstawie rzeczywistych trudności ucznia przekazanych przez szkołę, dokumentacja medyczna będzie miała charakter pomocniczy ;

zmianie ulegnie również skład zespołu orzekającego, obecność lekarza nie będzie obowiązkowa. W jego skład może za to wejść członek zespołu leczącego, asystent międzykulturowy czy tłumacz.

W projekcie Barbary Nowackiej zmianom ulegną także procedury wydawania opinii:

dookreślono dokumenty stanowiące podstawę dla wydania orzeczenia;

zgłoszono potrzebę złożenia oświadczenia przez rodzica o sprawowaniu władzy rodzicielskiej lub opiece;

wyeliminowano także zbędne formalności, które jedynie wydłużały proces wydawania oświadczeń.

Ponadto orzeczenie po wyrażeniu zgody rodzica będzie mogło być przekazane przez poradnię bezpośrednio do placówki edukacyjnej. Brak zgody uniemożliwi wydanie orzeczenia.

Po zmianach na szkoły zostaną nałożone dodatkowe obowiązki, m.in. przekazywania informacji o funkcjonowaniu ucznia. Szkoły będą musiały także wprowadzić narzędzia informatyczne, które usprawnią przekazywanie ww. opinii.

Kiedy projekt wejdzie w życie?

Obecnie projekt przeszedł do konsultacji społecznych i międzyresortowych, gdzie jest opiniowany. W życie wejdzie 14 dni po ogłoszeniu, jednak szkoły zacznie obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2026 roku.

W ten sposób placówki edukacyjne będą miały czas na przygotowanie się do zmian, w tym szkolenie kadry i wprowadzenie niezbędnych narzędzi informatycznych.

Nowacka w "Graffiti": W polskiej szkole problemem jest ocenoza Polsat News Polsat News