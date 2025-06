W przypadku niespełnienia żądań do 29 sierpnia 2025 roku ZNP zapowiada ogólnopolską manifestację pracowników oświaty w Warszawie.

ZNP chce także uchwalenia przez Sejm obywatelskiego projektu nowelizacji Karty nauczyciela , zgodnie z którym wysokość wynagrodzenia nauczycieli powiązana została z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce tak, by nowelizacja weszła w życie od 1 stycznia 2026 roku.

Decyzję co do najnowszych postanowień podjął we wtorek Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa, przyjmując jednomyślnie uchwałę w tej sprawie.