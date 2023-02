W 2023 roku można wnioskować o dofinansowania w kilku programach. Dopłaty należą się dla takich przedsięwzięć jak: wymiana pieca, zakup pompy ciepła, montaż fotowoltaiki, termoizolacja budynku.



Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze umożliwia dofinansowanie wymiany starego pieca i termomodernizacji w domach jednorodzinnych. Mogą skorzystać z niego właściciele albo współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, albo lokali mieszkalnych, które znajdują się w wydzielonych budynkach jednorodzinnych i mają wyodrębnioną księgę wieczystą. Program będzie realizowany do 2029 roku, a rząd przeznaczy na niego 103 mld. zł. Nowa wersja programu ruszyła 3 stycznia 2023 roku.

Ile można dostać dofinansowania w programie Czyste Powietrze?

· Podstawowy poziom dofinansowania dla osób z dochodem rocznym nieprzekraczającym 135 tys. zł wynosi do 66 tys. dopłaty.

· Dla osób z miesięcznym dochodem do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym poziom dofinansowania jest podwyższony i dopłata wynosi od 99 tys. zł do 136 tys. zł.

Wniosek o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze

Dofinansowanie można otrzymać pod warunkiem posiadania audytu energetycznego budynku mieszkalnego gwarantującego osiągnięcie np. zmniejszenia zapotrzebowania na energię użytkową o min. 40 proc. Dofinansowanie należy zrealizować w całości nie później niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze można składać elektronicznie przez rządową stronę gov.pl albo w formie papierowej do właściwego wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który obejmuje swoim działaniem województwo, na którego terenie znajduje się budynek albo lokal mieszkalny.

Ulga termomodernizacyjna

Od 2019 roku obowiązuje ulga termomodernizacyjna. Program ten zakłada odliczenie od podatku kosztów poniesionych na termomodernizację budynku, w tym także fotowoltaikę. Koszty można odliczać od dochodu przez 6 lat. Podatnicy muszą udokumentować wydatki na przedsięwzięcia termomodernizacyjne i przedstawić faktury VAT z informacją czego dotyczyły.

Ulgę termomodernizacyjną odlicza się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Można rozliczyć ją w PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28, do którego trzeba dołączyć załącznik PIT/O, czyli informację o odliczeniach. Maksymalnie można odliczyć 53 tys. zł. Poniesione koszty może odliczyć każdy z współwłaścicieli budynku. Podatnicy, którzy otrzymali dotację z programu Czyste Powietrze, mogą skorzystać także z ulgi termomodernizacyjnej.

Program Mój Prąd

Program Mój Prąd wspiera osoby, które zdecydują się na własną produkcję prądu. Dofinansowanie obejmuje zakup samych paneli fotowoltaicznych oraz instalacji fotowoltaicznych razem z innymi urządzeniami jak np. magazyny energii lub ciepła. Dopłata może objąć także systemy zarządzania energią, które pomagają zmniejszyć jej zużycie.

Kto może starać się o dofinansowanie? Osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną tylko na swoje potrzeby i rozliczają się w ramach net-billingu i zgodnie z wprowadzonym 1 kwietnia 2022 systemem zrezygnowali z rozliczenia w systemie upustów.

Mój Prąd: Ile wynosi wysokość dofinansowania?

Do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6 tys. zł przy zgłoszeniu tylko mikroinstalacji fotowoltaicznej.

W przypadku zgłoszenia mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z dodatkowym elementem magazynującym dofinansowanie wyniesie:

· do mikroinstalacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych do 7 tys. zł

· do magazynu energii do 50 proc. kosztów kwalifikowanych do 16 tys. zł

· do magazynów ciepła do 50 proc. kosztów kwalifikowanych do 5 tys. zł

· do systemu EMS / HEMS do 50 proc. kosztów kwalifikowanych do 3 tys. zł.

Wniosek należy złożyć online na oficjalnej stronie mojprad.gov.pl. Nabór wniosków trwa tylko do 31 marca 2023 roku.

Program Moje Ciepło

Moje Ciepło to rządowy program, który daje możliwość dofinansowania zakupu i montażu pompy ciepła w budynkach jednorodzinnych. Skorzystać z niego mogą właściciele albo współwłaściciele nowych, jednorodzinnych budynków. Dom musi mieć podwyższony standard energetyczny, czyli wartość rocznego wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody może wynosić maksymalnie 55 kWh na metr kwadratowy powierzchni domu w ciągu całego roku.

Aby otrzymać dopłatę do zakupu pompy ciepła, należy:

· zakupić i zamontować urządzenie w nowym domu

· dokonać zakupu między 1 stycznia 2021 a 31 grudnia 2026 r.

W tym programie dofinansowanie na zakup pompy ma pokrywać 30 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji lub 45 proc. dla osób, które posiadają Kartę Dużej Rodziny. Dopłaty wynoszą od 7 do 21 tys. zł.

Wniosek w programie Moje Ciepło można złożyć wyłącznie elektronicznie przez stronę gov.pl.

Bezpieczny Kredyt 2 proc.

Od 1 lipca 2023 roku będzie można skorzystać z Bezpiecznego Kredytu 2 proc. dla osób, które budują domy lub kupują mieszkania. Będzie można wykorzystać go na wydatki związane z budową i wykończeniem domu, a także kupnem nieruchomości gruntowej w celu budowy na niej domu.

Jakie trzeba spełniać warunki, by otrzymać kredyt? Nie można posiadać i należy zadeklarować, że nie posiadało się w przeszłości mieszkania lub domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego lub domu rodzinnego. Jeśli kredyt zamierzają wziąć małżonkowie albo rodzice wspólnego dziecka, to powyższe warunki musi spełniać tylko jedna osoba.

Kredyt może zostać przeznaczony na zakup mieszkania z rynku pierwotnego lub wtórnego. Nie obowiązuje limit cen za 1 metr kwadratowy mieszkania.

Maksymalnie można otrzymać do 500 tys. zł kredytu lub do 600 tys. zł dla małżeństwa albo rodziców z dzieckiem.

Dopłata w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. przysługuje przez 10 lat. Jest ona obliczana na podstawie różnicy między stałą stopą ustaloną w odniesieniu do średniego oprocentowania kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących a oprocentowaniem zgodnie z 2 proc. stopą.



Klaudia Katarzyńska