Zrobiłeś przegląd budynku? Wkrótce mija ostateczny termin. Grożą wysokie kary

Spis treści: 01 Obowiązkowy przegląd techniczny budynku. Czym jest i jak często należy go robić?

02 Które budynki podlegają obowiązkowym przeglądom technicznym?

03 Obowiązkowe przeglądy budynków wielkopowierzchniowych. Zbliża się koniec terminu

04 Przeglądy techniczne budynków a prawo. Na kim spoczywa obowiązek kontroli?

05 Czym grozi brak przeglądu technicznego budynku? Polska Zapukają do domów Polaków. Tym razem kontrole będą obowiązkowe

Obowiązkowy przegląd techniczny budynku. Czym jest i jak często należy go robić?

Przegląd stanu technicznego budynku obejmuje sprawdzenie poszczególnych elementów danego obiektu przez specjalistów posiadających do tego odpowiednie umiejętności i uprawnienia. Rodzaj przeglądu oraz częstotliwość jego wykonywania zależna jest w dużej mierze od powierzchni budynku. Wyróżnia się:

przeglądy wykonywane obowiązkowo co najmniej raz w roku - obejmują sprawdzenie m.in.: elementów budynku i instalacji, które są narażone na niszczące działanie czynników atmosferycznych i czynników wynikających z normalnej eksploatacji; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych i przewodów kominowych;

- obejmują sprawdzenie m.in.: elementów budynku i instalacji, które są narażone na niszczące działanie czynników atmosferycznych i czynników wynikających z normalnej eksploatacji; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych i przewodów kominowych; w przypadku obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m ² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m² wyżej opisane kontrole przeprowadza się obowiązkowo nie raz, ale co najmniej dwa razy w roku ;

² oraz innych wyżej opisane kontrole przeprowadza się obowiązkowo nie raz, ale ; przeglądy okresowe wykonywane co najmniej raz na 5 lat - obejmują sprawdzenie ogólnego stanu technicznego budynku i jego przydatności do użytkowania, a także estetyki zarówno obiektu, jak i jego otoczenia. Kontroli podlegają również instalacje elektryczne i piorunochronne;

- obejmują sprawdzenie ogólnego stanu technicznego budynku i jego przydatności do użytkowania, a także estetyki zarówno obiektu, jak i jego otoczenia. Kontroli podlegają również instalacje elektryczne i piorunochronne; przeglądy dodatkowe - wykonywane każdorazowo w przypadku, gdy obiekt budowlany zostanie poddany wpływowi czynników zewnętrznych spowodowanych działaniem człowieka lub natury.

Które budynki podlegają obowiązkowym przeglądom technicznym?

Prawo narzuca obowiązek przeprowadzania badań technicznych na wszystkie obiekty budowlane, co oznacza, że przegląd powinien zostać przeprowadzony zarówno w budynkach prywatnych, jak i państwowych niezależnie od przeznaczenia. Kontroli podlegają więc:

domy jednorodzinne, wielorodzinne oraz szeregowe;

bloki, wieżowce, biurowce i apartamentowce;

budynki użyteczności publicznej (szkoły, hotele, biblioteki, urzędy, gmachy sądowe, obiekty sakralne i zabytkowe, szpitale, przychodnie itp.);

obiekty handlowe i usługowe;

hale produkcyjne i inne obiekty przemysłowe;

budynki gospodarcze;

budynki techniczne;

obiekty o przeznaczeniu specjalnym.

Obowiązkowe przeglądy budynków wielkopowierzchniowych. Zbliża się koniec terminu

Budynki wielkopowierzchniowe to obiekty, których powierzchnia zabudowy przekracza 2000 mkw oraz inne budynki o powierzchni dachu większej niż 1000 mkw (np. wiaty, dla których nie można określić powierzchni zabudowy). Tego typu budowle wymagają specjalnego nadzoru użytkowania, dlatego prawo budowlane nakłada na ich właścicieli obowiązek regularnej kontroli.

Przeglądy budynków wielkopowierzchniowych powinny odbywać się co najmniej dwa razy w roku - w terminach do 31 maja i 30 listopada. Podczas kontroli takiego obiektu przeprowadza się dokładną ocenę stanu technicznego wszystkich elementów budynku, w tym instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych czy też instalacji służących ochronie środowiska.

Przeglądy techniczne budynków a prawo. Na kim spoczywa obowiązek kontroli?

Zgodnie z treścią art. 61.1 ustawy Prawo budowlane to na właścicielu lub zarządcy nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymywania obiektu budowlanego i użytkowania go według określonych zasad. Przestrzegane muszą być wszystkie wymogi ochrony środowiska, jak również należy dbać o odpowiedni stan techniczny oraz walory estetyczne budynku. Właściciel budynku odpowiada za jego stan techniczny i zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli jego stanu technicznego w czasie użytkowania budynku.

Czym grozi brak przeglądu technicznego budynku?

Właściciel lub zarządca nieruchomości, który bagatelizuje obowiązek kontrolny i dopuszcza do użytkowania budynek, którego stan techniczny może zagrażać życiu bądź zdrowiu mieszkańców, podlega grzywnie w postaci mandatu do 5 tys. zł lub karze pozbawienia wolności do roku.

