We wtorek informowaliśmy, że Henryk Kowalczyk poda się do dymisji jeszcze przed Wielkanocą. Teraz wiadomo, kto go zastąpi. W trudnym czasie i przy protestach środowisk rolniczych związanych z ukraińskim zbożem, stery resortu rolnictwa obejmie Robert Telus.

Jako pierwszy informację o awansie Telusa podał portal i.pl. Wiadomość udało się potwierdzić reporterce Interii Kamili Baranowskiej.

Robert Telus jest posłem PiS od 2007 roku. Przewodniczy sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podkomisjom związanym ze sprawami rolniczymi, w tym zajmującej się monitorowaniem wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej oraz podkomisji ds. zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

