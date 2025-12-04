Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podjął decyzję, by w posiedzeniach Konwentu Seniorów brali udział wyłącznie przedstawiciele klubów parlamentarnych. A to oznacza, że skreśleni zostali reprezentanci kół poselskich: Konfederacja Korony Polskiej, Wolni Republikanie oraz Razem.

Argumentacja marszałka Sejmu skupiła się wokół Grzegorza Brauna i jego Korony. Zdaniem Czarzastego polityk niejednokrotnie dał już wyraz swej niejednoznacznej patriotycznie postawy, za co powinien ponieść konsekwencje.

- Nie będę zapraszał na Konwent Seniorów partii pana Brauna, partii która funkcjonuje moim zdaniem na pograniczu agentury rosyjskiej i delegalizacji - tłumaczył Czarzasty.

To jednak nie wszystko. - W związku z tym, że skorzystałem z art. 15, paragraf 3 regulaminu Sejmu, nie będę zapraszał żadnych kół, które nie zostały wybrane w akcie wyboru dwa lata temu. Dotyczy to w związku z tym koła pana Kukiza i koła pana Zandberga - stwierdził Czarzasty.

Razem reaguje na decyzję Czarzastego

Koło parlamentarne Razem, czyli partii skupionej m.in. wokół wspomnianego Adriana Zandberga, nie dowierza argumentacji Czarzastego. Zdaniem polityków tej formacji to nie Grzegorz Braun, a właśnie działacze Razem są głównymi adresatami decyzji nowego marszałka.

- Wygląda to na zupełnie niepotrzebną złośliwość pod adresem Razem - uważa Maciej Konieczny, poseł Razem. - Ta argumentacja o Koronie o tyle nie trzyma się kupy, że na Konwencie Seniorów nie ma żadnych tajnych rzeczy. Są informacje jakie sprawy będą procedowane, jakie będą głosowania, nic więcej. To niepotrzebna złośliwość. Wygląda to dość małostkowo ze strony marszałka - nie ukrywa polityk.

Jak przekonuje natomiast Aleksandra Owca, współprzewodnicząca Razem, w partii nikt nie był szczególnie zaskoczony decyzją nowego marszałka, bo "ta informacja pojawiała się już wcześniej".

- To płytka złośliwość, ponieważ ta zasada wprowadzona przez marszałka Szymona Hołownię dotycząca udziału w Konwencie Seniorów również przez koła poselskie, była po prostu dobrą praktyką. Pozwalała na lepsze przekazywanie informacji w ramach pracy parlamentarnej - przekonuje Owca.

Nowa odsłona rywalizacji na lewicy

Decyzja marszałka Czarzastego jest odbierana w tym środowisku jako przejaw rywalizacji na lewicy. Przypomnijmy, że dwa lata temu Razem weszło do Sejmu na wspólnych listach z Nową Lewicą, ale chwilę po objęciu rządów drogi obu formacji się rozeszły. Nowa Lewica współtworzy rząd, a Razem znajduje się w opozycji. W międzyczasie z formacji Owcy i Zandberga odeszło kilka rozpoznawalnych polityczek, jak np. Magdalena Biejat czy Daria Gosek-Popiołek, które zasiliły Nową Lewicę. Najnowsza decyzja Czarzastego to kolejny element rywalizacji między jego partią a Razem.

- Tutaj widać nowy kierunek marszałka Włodzimierza Czarzastego, który zmierza do marginalizacji partii opozycyjnych. To zła zmiana, a ta decyzja jest dość mało elegancka. Na pewno jednak nie będziemy drzeć szat, marszałek ma takie uprawnienia, choć trochę nie wykazuje się klasą - przekonuje Aleksandra Owca.

Konwent Seniorów to na dobrą sprawę spotkanie marszałka Sejmu z wicemarszałkami i przewodniczącymi klubów parlamentarnych. Omawiane są na nim bieżące kwestie, głównie techniczne, dotyczące spraw, którymi na danym posiedzeniu zajmie się Sejm. Po wykreśleniu przedstawicieli kół, Konwent liczy dziś 12 osób. Poza marszałkiem Czarzastym tworzy go pięcioro wicemarszałków, a także sześcioro przedstawicieli klubów poselskich: PiS, KO, Konfederacja, Lewica, Polska 2050 oraz PSL.

Łukasz Szpyrka

