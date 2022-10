W środę 19 października w Korei Południowej odbył się odbiór pierwszych czołgów K2 i armatohaubic K9, które wkrótce wzmocnią polską armię. Na miejscu obecni byli polscy wojskowi.

Korea Południowa. Czołgi K2 i armatohaubice K9 w drodze do Polski

Jak poinformował minister Mariusz Błaszczak, nowe czołgi i armatohaubice dla polskich Sił Zbrojnych są już w drodze do kraju. "Rozpoczęły się dostawy sprzętu z Korei Południowej. Pierwsze 24 armatohaubice K9 zmierzają już do Polski i wkrótce będą służyć w jednostkach na wschodzie kraju" - czytamy we wpisie na Twitterze.

"Pierwsze 10 czołgów K2 niedługo wzmocni wschodnią flankę" - dodał Mariusz Błaszczak.

Reklama

Szef MON do wpisów dołączył też zdjęcia. Widzimy na nich sprzęt, który w przeciągu najbliższych dni powinien dotrzeć do Polski.

Korea Południowa. Mariusz Błaszczak a odwołany lot

Uroczystość odbioru czołgów K2 i armatohaubic K9 miała odbyć się z udziałem ministra Mariusza Błaszczaka. Ten jednak nie dotarł do Korei Południowej. Jak poinformował MON, " lot nie odbył się z powodu usterki technicznej samolotu ".

Wcześniej jednak koreańskie media donosiły, że za odwołanym lotem stoi "blokada" ze strony Chin, które miały nie zgodzić się na przelot polskiego ministra i delegacji nad swoim terytorium.

Zdjęcie Czołgi K2 trafią wkrótce do polski / Polsat News / Polsat News

Jak podkreślono, lot z Polski do Korei w najkrótszej linii prowadzi nad Chinami. Inna trasa miała nie wchodzić w grę. "Czas podróży w obie strony byłby zbyt długi dla samolotów należących do polskiego rządu" - twierdzą koreańskie źródła.



Czytaj też: Polska na zakupach w Korei. Gen. Skrzypczak: Na całym świecie będą się śmiać

Zdjęcie Armatohaubice K9 trafią wkrótce do Polski / Polsat News / Polsat News

Czołgi K2 i armatohaubice K9. Co to za broń?

Umowa ramowa z Hyundai Rotem przewiduje dostawę łącznie 1000 czołgów K2 i jego spolonizowanej wersji rozwojowej K2PL wraz z wozami towarzyszącymi oraz pozostałymi elementami wykorzystującymi polskie rozwiązania, pakietem szkoleniowym i logistycznym, zapasem amunicji oraz wsparciem technicznym producenta.

Umowa ramowa zawarta z Hanwha Defense zakłada pozyskanie łącznie 672 armatohaubic samobieżnych K9A1 i jej spolonizowanej wersji rozwojowej K9PL wraz z wozami towarzyszącymi oraz polskimi elementami, a także pakietem szkoleniowym i logistycznym, zapasem amunicji oraz wsparciem technicznym producenta.

Umowa wykonawcza z Hyundai Rotem wartości 3,37 mld dol. netto, przewiduje dostawę 180 czołgów K2 w latach 2022-2025. Umowa wykonawcza z producentem armatohaubic - Hanwha Defense - wartości 2,4 mld dol. netto dotyczy zakupu 212 dział rodziny K9, w wersji K9A1, w latach 2022-2026. We wrześniu zawarto umowę na 48 lekkich samolotów bojowych FA-50 za 2,3 mld dolarów netto.