Nowi wiceszefowie PO. Kto otrzymał najwięcej głosów?

Oprac.: Jolanta Kamińska Polska

- Ta władza abdykowała. Nie ma jej tam, gdzie jest najbardziej potrzebna – stwierdził Donald Tusk, przekonując, że w związku z tym to opozycja powinna pokazać swój plan na Polskę. - Po to, aby ten czas upadku i gnicia władzy zakończyć jak najszybciej odsunięciem tych ludzi od władzy – powiedział lider PO. Podczas Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej wybrano także nowych wiceprzewodniczących partii. To: Małgorzata Kidawa-Błońska, Dorota Niedziela, Izabela Leszczyna, Marzena Okła-Drewnowicz, Cezary Tomczyk, Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowicz. Najwięcej głosów otrzymała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, najmniej Ewa Kopacz.

Zdjęcie Przewodniczący PO Donald Tusk przemawia podczas Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej / Tomasz Gzell / PAP