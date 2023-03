Nowe dofinansowanie dla mieszkańców bloków. Ty też możesz obniżyć rachunki?

Fotowoltaika cieszy się coraz większą popularnością. Ci, którzy chcą zadbać o środowisko i zmniejszyć rachunki za prąd w dobie drożyzny, mogą od 1 lutego 2023 roku składać wnioski o dofinansowanie do inwestycji paneli słonecznych na balkonie. Ministerstwo Rozwoju i Technologii razem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przyjmują je od właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych.

Reklama

Fotowoltaika w blokach i wieżowcach? Teraz to możliwe!

Do tej pory z produkcji czystej energii mogli korzystać wyłącznie właściciele budynków jednorodzinnych z obszarów wiejskich i w małych miastach. Teraz ma to się zmienić. Z niskoemisyjnych źródeł energii (np. w postaci balustrad fotowoltaicznych) będą mogli skorzystać również mieszkańcy dużych miast.

Mowa tutaj o spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych, a także samorządach, które zarządzają budynkami wielorodzinnymi. To oznacza, że fotowoltaikę będzie można zainstalować na balkonach i w wieżowcach. Wnioski o dofinansowanie można składać do Banku Gospodarstwa Krajowego. Nabór wniosków ma być ciągły.



Kto będzie decydować o montażu fotowoltaiki na balkonie?

Zamontowanie fotowoltaiki w budynku wielorodzinnym zarządzanym przez wspólnotę lub spółdzielnię różni się od montażu prosumenckiego na poziomie decyzyjności. Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali to, co jest widoczne z zewnątrz i połączone na stałe z bryłą bloku, należy do ogółu mieszkańców.

To oznacza, że o tym, czy będziesz mógł zamontować panele fotowoltaiczne na swoim balkonie, będzie decydować statut spółdzielni lub wspólnoty i wola jej członków bądź wybranego zarządu. Należy bowiem otrzymać od nich stosowną zgodę. Wcześniej trzeba złożyć wniosek z projektem całej instalacji. Projekt musi przygotować firma, która docelowo ma zająć się instalacją.



Ile wyniesie dofinansowanie fotowoltaiki?

Program związany z dofinansowaniem do fotowoltaiki w blokach został ogłoszony 28 listopada ubiegłego roku. Jest on skierowany do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Zgodnie z zapowiedziami kwota dopłaty wyniesie do 50 proc. inwestycji w fotowoltaikę (bez podatku VAT). Budżet programu ma wynieść ponad 448 mln zł.

Granty do inwestycji OZE są częścią Krajowego Planu Odbudowy, a podstawą do przyznania dofinansowania są faktury lub rachunki imienne. Do kosztów wliczona będzie też cała infrastruktura potrzebna do funkcjonowania odnawialnego źródła energii.

Zdjęcie Fotowoltaika na balkonie / Marek Bazak / East News

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać grant?

Wszystkie inwestycje fotowoltaiczne mają być realizowane w ramach programu TERMO, a także rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK). Środki mają być uzupełnione przez Fundusz Termomodernizacji Remontów i Fundusz Dopłat oraz zasilane przez państwowy budżet. Aby starać się o dofinansowanie, nie trzeba spełniać dodatkowych warunków związanych np. z maksymalną wartością inwestycji fotowoltaicznej.

Jakie są koszty montażu paneli i ile można dzięki nim zaoszczędzić?

Fotowoltaika może być zamontowana na balustradzie albo np. na dachu, gdy mieszkasz na ostatnim piętrze. Cena paneli zależy od wielu czynników. Najczęściej jeden panel zajmuje około 2 metry kwadratowe. Na standardowym balkonie mieści się tylko kilka paneli PV. Koszt jednego może wynieść około 500 zł, jednak ceny zależą od jego wytwarzanej mocy. Do tego kosztu trzeba jeszcze doliczyć inwerter, projekt, okablowanie i elementy niezbędne podczas montażu. Dla przykładu: cena za cztery panele wraz z zainstalowaniem ich to wydatek o wartości minimum 4 tys. zł.

Warto dodać, że szacuje się, iż średnie zapotrzebowanie gospodarstwa domowego może pokryć dziesięć paneli. W przypadku mieszkań w bloku nie jest to możliwe. Jednak i tak warto pomyśleć o fotowoltaice. Zakłada się, że np. dwa dobrej jakości panele słoneczne mogą pomóc zmniejszyć rachunki za prąd nawet o 25 proc., co w dobie drożyzny może być kluczowe.



W jaki sposób rozliczyć koszty OZE w PIT?

Fotowoltaikę można rozliczyć za pomocą załącznika PIT-0, który dołącza się do deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-36-L lub PIT-28. Aby odliczyć koszty, należy zsumować wszystkie kwoty faktur i wpisać wartość w odpowiednią rubrykę. Odliczenie jest możliwe jedynie w zeznaniu podatkowym za rok, w którym poniosło się wyżej wymienione wydatki na inwestycję fotowoltaiczną.