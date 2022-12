Spis treści: 01 Komu przysługuje dodatek elektryczny?

02 Dodatek elektryczny — czas obowiązywania

03 Jak złożyć wniosek o dodatek elektryczny?

04 Właściciele fotowoltaiki a dodatek elektryczny

05 Dodatek elektryczny. Kogo jeszcze nie dotyczy?

Dodatek elektryczny to jedna z form wsparcia, jaką rząd przygotował dla gospodarstw domowych, by wesprzeć je w nadchodzącym sezonie grzewczym z najwyższymi od lat cenami energii. Żeby uzyskać to świadczenie, głównym źródłem ciepła w budynku musi być energia elektryczna. Pokryciem stanu faktycznego musi być złożona deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Podobnie jak w przypadku innych dodatków ustanowionych przez rząd (węglowego, do drewna czy do gazu LPG), w przyznawaniu dodatku do prądu również nie będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe. Zostały natomiast ustalone dwa progi dotyczące wysokości dopłaty:

1000 zł,

1500 zł.

W pierwszym przypadku roczne zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 5000 kWh. Drugi próg został stworzony dla tych gospodarstw, których roczne zużycie przekracza 5 MWh.

W przypadku dodatku elektrycznego ważne do zapamiętania są cztery terminy:

11 sierpnia 2022 roku,

1 grudnia 2022 roku,

1 lutego 2023 roku,

31 marca 2023 roku.

Pierwszy termin związany jest z wpisem do CEEB. Zgodnie z przepisami, by otrzymać świadczenie, deklaracja dotycząca źródła ciepła musiała zostać złożona właśnie do tego terminu.

Drugi i trzeci termin dotyczy terminów składania wniosków. Nabór zaczął się 1 grudnia 2022, a ostatnie pisma będzie można złożyć w środę 1 lutego 2023 roku. Ostateczny termin wypłacenia świadczenia został ustalony na dzień 31 marca 2023 roku.

Organem właściwym do przyjmowania oraz rozpatrywania wniosków o dodatek elektryczny jest urząd gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Złożyć pismo można na dwa sposoby:

na piśmie,

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Korzystając z pierwszej możliwości, musimy pobrać, wydrukować i wypełnić wniosek, a następnie udać się do urzędu i złożyć go w odpowiednim sekretariacie. Druki można także otrzymać na miejscu w urzędzie.

Druga opcja została udostępniona na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Należy pamiętać, że wniosek musi być podpisany, a w przypadku składania dokumentów online możliwe są trzy sposoby:

kwalifikowany podpis elektroniczny,

podpis osobisty,

podpis zaufany.

Tak złożony wniosek nie wymaga osobistego stawienia się we właściwym urzędzie gminy, co pozwala na znaczne zaoszczędzenie czasu wnioskodawcy.

Uzyskać dodatek elektryczny mogą osoby, które wykorzystują energię elektryczną do ogrzewania domu. Może to być:

bojler elektryczny,

elektryczne ogrzewanie podłogowe,

piec akumulacyjny,

pompa ciepła.

Budynki wyposażone w ogrzewanie elektryczne, często mają zainstalowane panele fotowoltaiczne, by zmniejszyć rachunki za prąd. Szczególnie popularne jest łączenie pompy ciepła z instalacją PV. W takim przypadku zastosowanie ma art. 27 ust. 2 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Treść przepisu brzmi następująco:

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dlaczego osoby, które zainstalowały na swoich budynkach instalację fotowoltaiczną, nie dostaną świadczenia? Według rządu osoby wytwarzające prąd z paneli PV w tak znacznym stopniu obniżają w ten sposób rachunki za energię elektryczną, że dodatkowe pieniądze przed jednym z najcięższych sezonów grzewczych w historii nie są im niezbędne. Ustawodawca nie przewidział w tym przypadku żadnych progów, chociażby ze względu na wielkość mikroinstalacji.

W tym samym akcie prawnym zostały zawarte jeszcze trzy wyjątki, których nie obejmuje dodatek elektryczny. Przede wszystkim są to przypadki gospodarstw domowych, które otrzymały już dodatek węglowy lub jakikolwiek wymieniony w Ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Trzeci przypadek dotyczy osób, które skorzystały z przepisów Ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw i na jej podstawie zakupiły paliwo stałe służące do ogrzewania gospodarstwa domowego.

