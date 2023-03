Waloryzacja wpłynęła też na to świadczenie. Kto dostanie więcej pieniędzy?

Polska

Renta rodzinna to dodatkowe wsparcie finansowe wdów, wdowców oraz ich dzieci. Jednak żeby otrzymać pieniądze z ZUS, konieczne jest spełnienie konkretnych warunków. Nie każdy bowiem ma prawo do pozyskania renty po zmarłym. Komu należy się renta rodzinna? Co trzeba zrobić, aby ją dostać?

Zdjęcie Renta rodzinna. Komu się należy i jak ją dostać? / 123RF/PICSEL