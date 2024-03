Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Alert IMGW w sześciu województwach

Na tych terenach alerty IMGW pierwszego stopnia mają obowiązywać do godz. 6:00 w piątek .

Temperatura w nocy w tych częściach województw może spaść do -2, -1 st. C, a przy gruncie nawet do -5 stopni Celsjusza.