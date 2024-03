Wielkanoc 2024: Ciepły i suchy początek świąt

Pod koniec marca prognozowana jest anomalia średniej temperatury powietrza, mogąca sięgnąć nawet 4,8 st. C. Jeśli się to sprawdzi, to temperatury - zwłaszcza na wschodzie i południu Polski - mogą być o tyle wyższe od średniej wieloletniej. Co więcej, według synoptyków IMGW w tym czasie ma również być sucho i bez opadów deszczu w całym kraju.