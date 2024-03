Pogoda w najbliższych dniach może spłatać nam figla. W czwartek najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie temperatura nie przekroczy 7 st., spadnie tam też deszcz, podobnie jak na Pomorzu i w całej północnej oraz zachodniej i centralnej Polsce. Pierwszy dzień wiosny z radością przywitają natomiast mieszkańcy południowych województw, gdzie słupki rtęci na termometrach wskażą od 13 do 14 st. Celsjusza. Reklama

Według prognoz IMGW- PB chłodniej będzie jedynie na Podkarpaciu - tam do 11 st. Celsjusza, ale za to z najmniejszym zachmurzeniem i bez opadów deszczu. Synoptycy zapowiadają słaby i umiarkowany wiatr, w porywach do 55 km/h na wybrzeżu, z kierunków południowych i zachodnich.

Pogoda w Polsce. Niemal 20 stopni na plusie

W piątek sytuacja pogodowa się odwróci zachmurzenie i opady deszczu przeniosą się do wschodniej części kraju, bez parasola wychodzić na zewnątrz będą mogli natomiast mieszkańcy województw lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. Deszczowo będzie także na północy Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na północnym wschodzie i na obszarach podgórskich Karpat do 13 st. C na południowym zachodzie i południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach do 55 km/h na wybrzeżu, zachodni i południowo-zachodni.

W sobotę czeka nas z kolei poważne załamanie pogody, a różnice w temperaturach na terenie kraju będą kolosalne. Wszystko przez aktywny front, który przejdzie z zachodu na wschód Polski i przyniesienie ze sobą duże zachmurzenie i ulewne opady deszczu, "miejscami połączonymi z burzami, gradem i porywistym wiatrem" - donosi portal TwojaPogoda. Reklama

Na północnym zachodzie Polski słupki termometrów nie wyskoczą nad 7 stopni Celsjusza, na Suwalszczyźnie będzie to około 10 st. C. Zupełnie inaczej będzie wyglądać sytuacja na południu Polski. Mieszkańcy mogą spodziewać się nawet 18 stopni na południowym zachodzie, nie ominą ich jednak opady deszczu. "Lokalnie na południu i w centrum może być nawet 20 stopni w cieniu" - przekazuje TwojaPogoda. Słonecznie będzie w woj. podkarpackim, małopolskim i śląskim.

Pogoda. Ochłodzenie na horyzoncie

Niedziela w pogodzie przyniesie natomiast nagłe ochłodzenie w całej Polsce. Zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu, na północy może spaść deszcz ze śniegiem. Najchłodniej będzie w północnych województwach, gdzie temperatura będzie wahać się od 1 do 5 st. C. Na południu temperatura minimalna wyniesie 4 stopnie, ale w ciągu dnia należy spodziewać się nawet 12 stopni.

Ochłodzenie jeszcze pogłębi się w poniedziałek. Temperatura minimalna będzie wahać się od -2 st. C, -1 st. C na wschodzie do 3 st. C, 4 st. C na zachodzie. Według prognoz IMGW temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju nie przekroczy natomiast 10 stopni Celsjusza, tylko na wybrzeżu i Pomorzu będzie chłodniej - max. 8 st. Celsjusza. W całym kraju spodziewane są opady deszczu i spore zachmurzenie Reklama

Ci, którzy liczyli na ciepłe i słoneczne pierwsze dni wiosny, muszą obejść się smakiem i czekać na poprawę sytuacji do wtorku. Wtedy do Polski ponownie zawita słońce, a słupki temperatur wyraźnie podskoczą.

