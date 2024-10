W grudniu 2023 r. wszczęto śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS. Obecnie prowadzi je Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach .

Dotyczy ono m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS podczas organizowania i realizowania zakupu towarów, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego od 23 lutego 2021 r. do 27 listopada 2023 r. w Warszawie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

O co chodzi w aferze RARS? NIK rozpoczęła doraźna kontrolę

Wokół RARS, pod koniec rządów PIS wybuchła potężna afera, związana z gigantycznymi przelewami, jakie miały trafiać do prywatnych spółek. Sprawą szybko zainteresowali się funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego , którzy rozpoczęli swoje działania.

Jednym z beneficjentów wspomnianych przelewów miał być twórca marki "Red is Bad" Paweł Szopa, który według śledczych miał dostarczyć agregaty prądotwórcze do ogarniętej wojna Ukrainy . Sprzęt, według doniesień, kupował w Chinach za 69 mln zł, a sprzedawał RARS za 350 mln zł.

Jednym z wniosków, do których doszli przedstawiciele CBA miał być ten jakoby w RARS powstał system wyprowadzania pieniędzy poprzez podmioty związane z Pawłem Szopą. Kontrakty zawierane były z pominięciem przepisów dot. zamówień publicznych pod pretekstem sytuacji nadzwyczajnych.

O nieprawidłowościach w Agencji latem 2024 r. opowiedziała śledczym była dyrektorka zakupów Justyna G., która poszła z organami ścigania na współpracę. Jak ujawniła "Gazeta Wyborcza", kobieta miała zeznać, że polecenia służbowe otrzymywała od prezesa Michała K. na samoprzylepnych karteczkach, na których wskazywał on podmioty mające wygrać postępowania.

Michał K. i Paweł Szopa wciąż czekają na procesy

Później K. ścigany był już na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, co doprowadziło do jego zatrzymania w Londynie. Do dziś czeka na decyzję o ekstradycji.