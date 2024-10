Nowy ruch ws. Sebastiana M. Prokuratura wydała ważną decyzję

Wypadek na A1. Prokuratura zdecydowała o zabezpieczeniu majątkowym

Jeszcze we wrześniu pojawiły się doniesienia mówiące o tym, że sprawca wypadku rzekomo miał otrzymać w ZEA statut rezydenta, czyli tak zwaną złotą wizę. - Taka nieoficjalna informacja do nas dotarła i podjęliśmy działania, aby to sprawdzić, co robimy od jakiegoś czasu i żadnego potwierdzenia nie mamy - mówiła wówczas w rozmowie z Interią rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak.