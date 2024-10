Mejza odniósł się do zarzutów, wspomniał o posłance. "Koleżanko Gajewska"

W ubiegłym tygodniu prokurator generalny Adam Bodnar przekazał do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o wyrażenie przez Sejm RP zgody na pociągnięcie posła Łukasza Mejzy do odpowiedzialności karnej .

Łukasz Mejza odpowiada na zarzuty. Zwraca się do Kingi Gajewskiej

Poseł PiS nawiązał również do sytuacji związanej z oświadczeniem majątkowym Kingi Gajewskiej z Platformy Obywatelskiej. Polityk podkreślił, że on złożył korektę po 19 dniach, z kolei Gajewska po 392. - Ja nie wpisałem (w oświadczeniu majątkowym - red.) stryszku, mniejszego od filmowej komórki Harrego Pottera , a Kinga Gajewska nie wpisała willi. Widzicie różnice? - dodał.

Dalej poseł stwierdził, że polityk PO "pozuje na ofiarę" i mówi, że jest to atak na jej osobę. - Koleżanko Gajewska, jak do mojego domu, pod moją nieobecność, bo byłem wtedy na posiedzeniu Sejmu, wtargnęło trzech funkcjonariuszy (Marcina - red.) Kierwińskiego na polecenie prokuratury Bodnara, do mojej rodziny, kobiety, która była w zaawansowanej ciąży, to jakoś wtedy nie protestowałaś - zwrócił się do posłanki Łukasz Mejza.