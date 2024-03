Nietypowy trend na granicy. Migranci chcą wracać na Białoruś

Kilka dni temu policjanci z Hajnówki zatrzymał 30-letniego kierowcę narodowości ukraińskiej, który jechał samochodem na polskich numerach rejestracyjnych . Okazało się, że przewoził on dwóch dwudziestokilkuletnich Afgańczyków. Mężczyźni jechali z Berlina. Kierowca miał ich przewieźć w pobliże granicy polsko-białoruskiej i tam zostawić.

W rozmowie z "Rzeczypospolitą" major Katarzyna Zdanowicz, rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, poinformowała, że "obywatele Afganistanu przyznali, że zamierzali się przedostać wbrew przepisom na Białoruś przez 'zieloną' granicę. Wcześniej do Europy nielegalnie dostali się szlakiem bałkańskim. Są w procedurze uchodźczej - jeden w Niemczech, drugi w Austrii - i na terenie Polski znajdowali się nielegalnie. Obaj Afganistańscy, decyzją sądu, trafili do Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Białymstoku. Z kolei ukraiński kierowca zostanie deportowany. Ma również zakaz wjazdu do krajów strefy Schengen na pięć lat".