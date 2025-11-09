W skrócie Sławomir Mentzen ostro skrytykował Jarosława Kaczyńskiego, zarzucając mu kłamstwa i chamstwo oraz wykorzystywanie choroby Mentzena do ataków personalnych.

Politycy PiS, w tym Rafał Bochenek i Janusz Kowalski, wyrazili oburzenie wypowiedziami Mentzena, wskazując na brak merytorycznej dyskusji oraz zarzucając mu zbliżanie się do poglądów Donalda Tuska.

Olga Semeniuk-Patkowska skrytykowała Mentzena za „grę na najniższych instynktach” i podsycanie spirali konfliktu.

Były wiceminister Zbigniew Gryglas podkreślił, że wypowiedzi Mentzena są niewłaściwe ze względu na różnicę wieku i brak szacunku do Jarosława Kaczyńskiego.

- Jarosław Kaczyński jest nie tylko kłamcą, ale i chamem. Wykorzystuje moją chorobę do uderzania we mnie - powiedział w niedzielę w rozmowie z Piotrem Witwickim i Marcinem Fijołkiem lider Konfederacji Sławomir Mentzen.

Gość nadawanego na antenie Polsat News "Politycznego WF-u" po raz kolejny nie gryzł się w język, zarzucając politykom PiS stosowanie kłamliwej narracji. - Warto zwrócić uwagę na metody, którymi się posługuje Jarosław Kaczyński, całe Prawo i Sprawiedliwość, przecież ten przekaz dnia, który został ujawniony przez dziennikarzy WP, to jest stek kłamstw dla każdego zupełnie oczywisty - wskazywał.

Słowa lidera Konfederacji wywołały reakcje zwłaszcza wśród polityków PiS. "Miała być spokojna niedziela, a Sławomir Mentzen nie odpuszcza. Ataki jego środowiska to bardzo długa tradycja" - zauważył rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Mentzen nazywa Kaczyńskiego "kłamcą i chamem". Reagują politycy PiS

"Głosowania i wypowiedzi Mentzena w wielu sprawach dowodzą, że prezentuje nurt zdecydowanie bliższy Tuskowi, a nam obcy: nie poparł wprowadzenia zakazu banderyzmu, chce wyprzedaży i prywatyzacji majątku publicznego. Zachowanie Nowej Nadziei w trakcie piątkowych głosowań w Sejmie w sprawie pana ministra Zbigniewa Ziobry obnaża rzeczywiste intencje jego ludzi" - dodał Bochenek.

Głos zabrał również poseł Janusz Kowalski, który zwrócił uwagę na inną opinię, jaką podzielił się Mentzen. Na antenie Polsat News zasugerował on bowiem, że prezes PiS nie zna się na nowoczesnych technologiach.

"Partia Jarosława Kaczyńskiego, do której mam zaszczyt należeć, jest w absolutnej awangardzie walki o najnowocześniejsze rozwiązania dla Polski, a partia Tuska jest dokładnie na przeciwległym biegunie. Rozmawiajmy zawsze ad rem, a nie ad personam" - zaproponował polityk PiS.

Posłanka PiS uderzyła w Mentzena. "Schodzi do poziomu, który sam się komentuje"

"Gra na najniższych instynktach. Zamiast rozmawiać merytorycznie szef Konfederacji schodzi do poziomu, który sam się komentuje" - przekazała na platformie X posłanka Olga Semeniuk-Patkowska. Jak dodała, "nakręcanie spirali konfliktu wiadomo komu służy. Pozostaje pytanie o premedytację takich ruchów".

Odezwał się również były parlamentarzysta PiS oraz wiceminister w rządzie Zjednoczonej Prawicy Zbigniew Gryglas. "Panie Sławomirze Mentzenie, nie wypada używać takich słów choćby z racji różnicy wieku z Panem Premierem Jarosławem Kaczyńskim" - podkreślił.

O słowach szefa Nowej Nadziei piszą też w sieci politycy Konfederacji. "Cóż, trudno się nie zgodzić ze Sławomirem Mentzenem" - stwierdził poseł Ryszard Wilk, nawiązując do jego wypowiedzi z "Politycznego WF-u z gościem" o tym, iż w Polsce "rządzą emeryci". Z kolei europoseł Stanisław Tyszka krótko skomentował słowa Mentzena, iż Kaczyński jest "chamem". "Oczywiście" - napisał w serwisie X.

