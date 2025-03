Były premier Mateusz Morawiecki w czwartek stawił się na przesłuchanie w siedzibie NIK. Szef rządu za czasów Prawa i Sprawiedliwości, w rozmowie z mediami przed gmachem NIK, odniósł się do medialnych doniesień, odpowiadając, czego ma dotyczyć przesłuchanie.

Mateusz Morawiecki nadmienił, że przesłuchanie "prawdopodobnie dotyczy spraw związanych z powoływaniem funduszu antycovidowiego i funduszu wsparcia Ukrainy" . Pytany o to, czy czwartkowe przesłuchanie dotyczyć będzie również afery RARS, były premier dodał, że w wezwaniu, jakie otrzymał od NIK, były wskazane tylko dwa wątki, które wymienił.

- Według ustaleń dziennikarzy niezależnych od telewizji Tuska, mamy do czynienia z aferą, ale w drugą stronę. Wszystkie te oskarżenia, które padały w domenie publicznej, pryskają jak bańka mydlana, bo okazuje się, że pan, który został zatrzymany, prawdopodobnie został złamany , prawdopodobnie jego zeznania były w jakiś sposób "wypracowane" - mówił Morawiecki.

Były premier, powołując się na ustalenia, o których czytał, ocenił, że "nie było żadnej łapówki, żadnej korupcji" . - Osoby, które są przetrzymywane w aresztach, są przetrzymywane w sposób absolutnie niezgodny z prawem. Może dojść do kolejnej tragedii - dodał.

- Bardzo spokojnie wchodzę na to przesłuchanie . Do końca nie wiem, czego ono dotyczy, bo wezwanie było bardzo enigmatyczne - nadmienił Morawiecki. Dalej były szef rządu stwierdził, że kiedyś "darzył pana Mariana Banasia sporym szacunkiem".

- Współpracowałem z nim, uważałem go za państwowca. Nie wiem, co Tusk z nim zrobił, ale zamienił się w antypaństwowca. Myślę, że kiedyś się o tym dowiemy i może być ciekawie - kontynuował.

Morawiecki pytany przez jednego z dziennikarzy o to, czy "żałują, że wybrali Banasia na prezesa NIK", potwierdził.

Zanim były premier udał się na przesłuchanie, zwracając się do rozstawionych kamer, skierował swoje słowa do obecnego szefa rządu. - To jest koniec, panie Tusk. Zbliża się pana koniec - powiedział.