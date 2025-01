Konferencja Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach miała miejsce w czwartek - dzień po zatrzymaniu trzech osób w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Afera w RARS. Szefowa biura Morawieckiego z zarzutami

Zatrzymani to: Anna W. - szefowa biura premiera za czasów rządów Mateusza Morawieckiego , jej mąż Marek W. i Paweł K., właściciel agencji PR-owej.

Kolejne zatrzymania ws. afery w RARS. Prokuratura wnioskuje o areszt tymczasowy

W związku z obawą matactwa prokuratura zdecydowała się na skierowanie do sądu wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec podejrzanych.

Afera RARS. Michał K. zwolniony z aresztu. Szereg warunków

W sprawie pojawiły się również informacje dotyczące byłego prezesa RARS Michała K . We wrześniu został wydany za nim list gończy i Europejski Nakaz Aresztowania, co sam K. uznał za "skandaliczne działanie". Były szef RARS został następnie zatrzymany w Londynie.

Interia dowiedziała się, że K. musiał zgodzić się na szereg warunków. Chodzi m.in. o wpłatę kaucji w wysokości 365 tys. funtów. Do tego dochodzi poręczenie majątkowe w wysokości kolejnych 200 tys. funtów. Dodatkowo K. nie może opuścić Wielkiej Brytanii. Musiał także oddać dowód osobisty oraz paszport do policyjnego depozytu.

Były szef RARS musi stosować się do godziny policyjnej (23-5) oraz stawiać na wskazanym komisariacie codziennie - między godziną 16 a 20.

- Ta decyzja nie przesądza, czy Michał K. jest winny czy niewinny i czy ekstradycja jest konieczna czy nie. Ta decyzja oznacza, że sąd nie znalazł podstaw do tego, by czekał na to rozstrzygnięcie w areszcie - usłyszała wówczas Interia w otoczeniu PiS.