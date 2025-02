Jak wyjaśniono, do tej pory nie wpłacono pełnej kwoty kaucji, czyli 560 tysięcy funtów . Już wcześniej przedstawicielka sądu informowała media, że istnieją "małe szanse" na cofnięcie decyzji o areszcie .

Wielka Brytania. Michał Kuczmierowski w areszcie

Do sprawy pozostania Michała Kuczmierowskiego w areszcie odniósł się jego obrońca, Adam Gomoła . W rozmowie z Interią adwokat poinformował, że decyzja sądu nie została zmieniona i jego klient opuści areszt.

- Cały czas jest zgoda sądu na to, by mój klient opuścił areszt. Warunki sądu są cały czas realizowane, kwestie proceduralne wymagają czasu, ale wszystko wydaje się zmierzać do dobrego końca - stwierdził.