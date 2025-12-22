Nienawistne wpisy po śmierci 11-latki. Jest przełom, rzecznik MSWiA ogłasza

Policja ustaliła tożsamość dwóch osób, które publikowały w sieci treści nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym. Chodzi o nieprawdziwe informacje, jakoby domniemana zabójczyni 11-latki z Jeleniej Góry była Ukrainką. "Internet nie daje anonimowości" - podkreślił Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Ustawione znicze, kwiaty oraz figurka aniołka w miejscu pamięci na tle ziemi, po prawej stronie funkcjonariuszka policji z widocznym napisem POLICJA na mundurze.
Wpisy po tragedii w Jeleniej Górze. Policja wszczęła śledztwoPIOTR KAMIONKA/REPORTER; NewsLubuskiEast News

  • Policja zidentyfikowała dwie osoby szerzące w internecie nienawiść na tle narodowościowym po tragedii w Jeleniej Górze.
  • Władze podkreślają, że nawoływanie do nienawiści jest ścigane z kodeksu karnego, a internet nie gwarantuje anonimowości.
  • W sprawie zabójstwa 11-latki zatrzymano 12-letnią dziewczynkę; motyw nie jest znany.
Funkcjonariusze z dolnośląskiej policji powiadomili, że po tragedii w Jeleniej Górze w sieci pojawiły się nieprawdziwe informacje. Jak potwierdziło wcześniej MSWiA, podejrzana o zabójstwo 12-latka nie jest Ukrainką.

Według policji osoby szerzące obraźliwe treści mają na celu dezinformowanie i podsycanie nienawiści na tle narodowościowym między Polską a Ukrainą.

Służby zareagowały wszczęciem śledztwa, które ma zmierzać do ujawnienia autorów tych wpisów w internecie.

Tragedia w Jeleniej Górze. Trwa śledztwo ws. obraźliwych wpisów

W poniedziałek rzecznik prasowa MSWiA Karolina Gałecka poinformowała o ustaleniu tożsamości dwóch osób. "Osób, które w obrzydliwy sposób wykorzystały tragedię w Jeleniej Górze, publikując w sieci treści nawołujące do nienawiści na tle etnicznym i rasowym" - napisała na platformie X.

Do sprawy odniósł się też Jacek Dobrzyński, rzecznik koordynatora służb specjalnych. "Nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym lub wyznaniowym jest przestępstwem" - przypomniał.

"Internet nie daje anonimowości" - zauważył Dobrzyński i dodał: "Każdy, kto łamie prawo w sieci, musi liczyć się z konsekwencjami swoich działań".

    Do ustalenia tożsamości osób, które miały podżegać do nienawiści, doszło we współpracy policji dolnośląskiej z funkcjonariuszami z Kielc i Krakowa. "Wobec tych osób prowadzone są czynności. Policjanci w trakcie działań przeszukali jeden z lokali i zabezpieczyli telefon" - poinformowano.

    Nawoływanie do nienawiści jest ścigane z art. 256 Kodeksu karnego. Grozi za nie do trzech lat więzienia.

    Jelenia Góra. Tragedia w okolicy szkoły, nie żyje 11-latka

    Do zabójstwa 11-latki doszło 15 grudnia przy ul. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze. Kilkaset metrów od tego miejsca znajduje się szkoła podstawowa nr 10.

    Na ciele ofiary stwierdzono obrażenia wskazujące na użycie ostrego przedmiotu. Śledczy zabezpieczyli nóż, który jest prawdopodobnym narzędziem zbrodni. W związku ze sprawą zatrzymano 12-latkę.

    - One nie były koleżankami, znały się z widzenia. Motywy działania sprawczyni nie są znane - informowała prok. Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

