W skrócie Minister Barbara Nowacka komentuje zabójstwo 11-letniej dziewczynki w Jeleniej Górze i podkreśla konieczność wsparcia oraz działań policji.

Wskazuje na rosnące znaczenie bezpieczeństwa w szkołach i zapowiada zmiany w procedurach oraz wzmacnianie programów edukacyjnych.

W sprawie zabójstwa zatrzymano rok starszą uczennicę tej samej szkoły, a motyw zbrodni nie został ujawniony.

- To niewyobrażalny dramat, myślę, że każdy z nas jest głęboko wstrząśnięty słysząc, że dziecko zamordowało dziecko - powiedziała minister edukacji Barbara Nowacka, zaznaczając, że w tej chwili najważniejsze jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia społeczności w Jeleniej Górze, gdzie doszło do dramatu.

- Są psycholodzy na miejscu, kuratorium jest w kontakcie, ale tak naprawdę jest za wcześnie, by podjąć wielkie działania. Ważne, żeby wesprzeć tych, którzy są w kryzysie - powiedziała Nowacka, dodając, że "miasto działa bardzo mądrze". Szefowa resortu zaznaczyła, że kuratorium "jest w pełnej gotowości", lecz w tej chwili kluczowe jest "wsparcie i działanie policji".

Śmierć nastolatki w Jeleniej Górze. Nowacka: Kwestie bezpieczeństwa są coraz ważniejsze

Barbara Nowacka była również pytana o regulacje, które pozwoliłyby zniwelować ryzyko występowania takich aktów agresji, jak ten z Jeleniej Góry.

- Ewidentnie kwestie bezpieczeństwa są coraz ważniejsze (…). Do tej pory polskie szkoły były bezpieczne, ale nie możemy spać, musimy podjąć działania - stwierdziła Nowacka, wymieniając środki bezpieczeństwa, które już teraz wprowadzane są w niektórych szkołach. Przyznała także, że część procedur musi być zmieniona, zapewniając, że ministerstwo nad tym pracuje.

Minister podkreśliła, jak istotna jest także edukacja. - Realizujemy liczne programy, jak choćby edukacja z wojskiem, które pomagają reagować w sytuacjach kryzysowych (…) nie jesteśmy w stanie przewidzieć każdego dramatu, ale trzeba być mądrze przygotowanym na trudne sytuacje, które będą się działy - oceniła Nowacka.

Szefowa resortu edukacji zwróciła uwagę, że agresja narasta na każdym poziomie, także ta w postaci hejtu, który wychodzi z przestrzeni internetowej.

Jelenia Góra. Nie żyje 11-latka. Zatrzymana 12-letnia dziewczynka

Zwłoki 11-letniej dziewczynki zostały ujawnione w poniedziałek około godz. 15 przy ul. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, zaledwie kilkaset metrów od szkoły, do której chodziła. Na ciele dziecka odkryto rany zadane ostrym narzędziem.

- Ustalono osobę nieletnią, która najprawdopodobniej ma związek z tym zdarzeniem. To 12-letnia dziewczynka, uczennica tej samej szkoły, do której uczęszczała pokrzywdzona. Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Jeleniej Górze wyraził zgodę na zatrzymanie tej nieletniej - przekazała we wtorek prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.

Zabezpieczono także nóż, który jest prawdopodobnym narzędziem zbrodni. Prokurator nie ujawniła motywów zabójstwa. Potwierdziła, że dziewczynki znały się z widzenia, lecz nie były koleżankami.

