W skrócie Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze zastosował środek tymczasowy wobec nieletniej zatrzymanej w sprawie śmierci 11-latki.

Ciało dziewczynki znaleziono w pobliżu szkoły, a policja zabezpieczyła narzędzie zbrodni.

Śledztwo prowadzone jest przy drzwiach zamkniętych, a do szkoły skierowano zespół psychologów.

- Do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w dniu wczorajszym o godzinie 15:01 wpłynęły akta z policji dotyczące nieletniej w sprawie zdarzenia, które miało miejsce 15 grudnia 2025 roku - poinformowała dziennikarzy Agnieszka Makowska, wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze: Wobec nieletniej zastosowano środek tymczasowy

Makowska przekazała, że sprawa "w dniu dzisiejszym została zarejestrowana i przypisana do referatu sędziego". W środę odbyło się posiedzenie sądu dotyczące podejrzanej 32-latki. - Na tym posiedzeniu sąd zastosował wobec nieletniej środek tymczasowy - poinformowała.

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze nie zdradziła jednak o jaki dokładnie środek chodzi. Zgodnie z wygłoszonym oświadczeniem dalsze informacje dotyczące postępowania nie będą udzielane mediom.

- Sprawa odbywa się przy drzwiach zamkniętych. Żadne inne informacje w tej sprawie przez sąd nie będą udzielane z uwagi na dobro prowadzonego postępowania - podkreśliła sędzia.

Wiceprezes jeleniogórskiego sądu zaapelowała o "zachowanie spokoju, powagi w związku z tragedią, jaka miała miejsce".

Śmierć 11-latki z Jeleniej Góry. Ciało ujawniono niedaleko szkoły

Do ujawnienia zwłok 11-latki doszło w poniedziałek przy ul. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze. Nieopodal znajduje się szkoła podstawowa, do której uczęszczała.

We wtorek prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska przekazała, że w sprawie zatrzymano i przesłuchano 12-latkę, uczennicę tej samej szkoły. Zgodę na jej zatrzymanie wydał Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Jeleniej Górze.

- Dziewczynki znały się z widzenia, lecz nie były koleżankami - mówiła prokurator.

Jelenia Góra. Zabójstwo 11-latki, służby prowadzą śledztwo

Podinsp. Edyta Bagrowska z KMP w Jeleniej Górze przekazała w rozmowie z Interią, że przed śmiercią 11-latki policja otrzymała zgłoszenie o bójce między dwiema dziewczynami.

Na ciele ofiary ujawniono rany charakterystyczne dla ciosów zadanych ostrym narzędziem. Służby po pojawieniu się na miejscu podjęły reanimację poszkodowanej, ale nie udało się jej uratować.

Policja tłumaczyła także, że zabezpieczono nóż, który mógł być narzędziem zbrodni, a także podjęto próbę weryfikacji zgłoszenia od świadka bójki. Policja informowała, że stara się dotrzeć do innych osób, które mogą posiadać wiedzę na temat zdarzenia.

Z kolei wiceminister w MSWiA Wiesław Szczepański informował na platformie X, że "szpital MSWiA deleguje 16 psychologów do wsparcia uczniów oraz kadry szkolnej.

