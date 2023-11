Sejm zdecydował o dalszych pracach w Komisji Gospodarki i Rozwoj u nad poprawką do projektu zmiany ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Komisja zajmie się nowelizacją we wtorek.

W Sejmie jest też drugi projekt. PiS również chce, by w tym roku Wigilia była niedzielą niehandlową. Za to sklepy będą otwarte 10 grudnia, choć w niepełnym wymiarze godzin: tylko do godz. 14:00. Poseł sprawozdawca z Polski 2050 krytykował projekt rządu. - Został złożony do laski marszałkowskiej na zaledwie dwa tygodnie przed 10 grudnia, który ma w myśl proponowanych zmian przestać być niedzielą niehandlową i stać się handlową - mówił Adam Gomoła.