Nie od dziś wiadomo, że politycy lubią od czasu do czasu posługiwać się rekwizytami, by lepiej zobrazować to, o czym mówią lub zwrócić na siebie uwagę opinii publicznej. Przy okazji sylwestrowego programu "Śniadanie Rymanowskiego" poseł Konfederacji Konrad Berkowicz przyniósł do studia słoik ogórków.