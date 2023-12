Marszałek Sejmu Szymon Hołownia był głównym gościem sylwestrowego wydania "Dzień Dobry TVN". Pytania politykowi zadawała zaproszona do studia młodzież.

Jedna z uczestniczek programu zapytała Szymona Hołownię o relacje polityków poza salą plenarną . Chciała się dowiedzieć, jak politycy odnoszą się do siebie prywatnie. Marszałek wskazał, że członkowie parlamentu zachowują się zupełnie inaczej, gdy nie są przed kamerami .

Grupa "Kakao" w Sejmie. Szymon Hołownia o szczegółach

- Przychodzi poseł, stoi na mównicy i krzyczy, że jestem Hitlerem, Stalinem, marszałkiem stanu wojennego. Gdy go później o to pytam na stronie, odpowiada: "Pan wie, jak to jest..." - mówił Szymon Hołownia.