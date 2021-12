Marek Jurek poinformował o śmierci byłego posła na Twitterze. "Zmarł Leszek Murzyn (1960-2021), b. przewodniczący Komisji Etyki Poselskiej Sejmu RP, nasz przyjaciel z Prawicy Rzeczypospolitej, działacz prawicowego ruchu ludowego. Niech Pan Leszkowi nagrodzi życie pełne miłości, pracy i niech da pociechę Jego Bliskim!" - napisał były marszałek Sejmu.

Leszek Murzyn urodził się w roku 1960. Od drugiej połowy lat 80. działał w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym, a następnie w Polskim Stronnictwie Ludowym. Współtworzył także Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie "Ojcowizna".

Był posłem IV i V kadencji (lata 2001-2007). Zasiadał w klubie Ligii Polskich Rodzin. Później wystąpił z LPR, a w 2009 był kandydatem komitetu Libertas w wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu wyborczego Kraków.

Poparcie dla Marka Jurka

W roku 2010 poparł kandydaturę Marka Jurka w wyborach prezydenckich. Został pełnomocnikiem Prawicy Rzeczypospolitej na powiat myślenicki i na okręg chrzanowski, a we wrześniu 2012 objął funkcję przewodniczącego partii w województwie małopolskim.

W wyborach parlamentarnych w 2011 roku kandydował z listy Prawicy Rzeczypospolitej do Sejmu. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. był kandydatem ugrupowania na liście PiS, nie uzyskał jednak mandatu. W wyborach samorządowych w 2018 r. reprezentował Prawicę na liście komitetu Kukiz’15 do sejmiku małopolskiego.