W skrócie Zmarł abp senior Józef Kowalczyk, były Prymas Polski, w wieku 86 lat.

Przez wiele lat był nuncjuszem apostolskim oraz metropolitą gnieźnieńskim.

Otrzymał liczne odznaczenia za działalność duszpasterską i współpracę międzynarodową.

Informacja o śmierci byłego prymasa pojawiła się w czwartek.

"W nocy 20 sierpnia 2025 roku, w wieku 86 lat, odszedł do Domu Ojca abp senior Józef Kowalczyk. Zmarł w szpitalu w Tarnowie, gdzie od ponad trzech tygodni przebywał w poważnym stanie" - napisano w oficjalnym komunikacie.

Jak przekazała Archidiecezja Gnieźnieńska, duchowny w latach 1989-2010 był nuncjuszem apostolskim, z kolei w latach 2010-2014 pełnił funkcję arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego Prymasa Polski.

"Wiadomość o śmierci abp. seniora Józefa Kowalczyka ogłosił w Gnieźnie dzwon św. Wojciech. Informacje o pogrzebie będziemy przekazywać w późniejszym czasie" - poinformowano.

"Boże, Ty obdarzyłeś biskupią godnością swojego sługę arcybiskupa Józefa i dałeś mu udział w kapłaństwie Apostołów, włącz go na wieki do ich społeczności. Amen" - dodano.

Duchowny został odznaczony postanowieniem Bronisława Komorowskiego. Wybitne osiągnięcia

Abp. senior Józef Kowalczyk w ciągu swojego życia zdobył wiele odznaczeń. Jednym z nich jest Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski, który duchowny otrzymał postanowieniem marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego z czerwca 2010 r. Polityk pełnił wówczas obowiązki prezydenta RP.

Decyzja o wręczeniu odznaczenia związana była z wybitnymi osiągnięciami duchownego w pracy duszpasterskiej oraz działalnością na rzecz rozwoju współpracy między Polską a Stolicą Apostolską.

Wcześniej z kolei były Prymas Polski otrzymał Wielki Krzyż Zasługi Orderu Republiki Federalnej Niemiec oraz Krzyż Wielki Orderu Zasługi Republiki Portugalskiej.

