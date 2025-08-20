Na stronie Nuncjatury Apostolskiej w Polsce ukazał się we wtorek lakoniczny komunikat, w którym poinformowano o uroczystym pożegnaniu odchodzącego ze stanowiska ambasadora Rosji w Polsce Siergieja Andriejewa.

"W dniu 18 sierpnia br., w siedzibie Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie, talerz pamiątkowy z rąk Dziekana Korpusu Dyplomatycznego Jego Ekscelencji abpa Antonio Guido Filipazzi, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, odebrał Jego Ekscelencja Pan Siergiej Andriejew, Ambasador Rosji w Polsce, który kończy swoją misję dyplomatyczną w Polsce" - przekazano.

Siergiej Andriejew żegnany z honorami. Otrzymał pamiątkowy talerz

Siergiej Andriejew pełnił funkcję rosyjskiego ambasadora w Polsce od 2014 r. Jego obecność w naszym kraju przez lata wzbudzała liczne kontrowersje z uwagi na szerzoną przez niego kremlowską propagandę i prowokacyjne zachowania, zwłaszcza po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wielokrotnie interweniowało, wzywając dyplomatę celem złożenia przez niego wyjaśnień ws. działań Kremla lub wypowiedzi tamtejszych polityków pod adresem Polski.

Koniec misji ambasadora Rosji w Polsce. Znamy następcę

W lipcu dziennikarze Interii jako pierwsi poinformowali, że Andriejew wkrótce zakończy swoją misję dyplomatyczną. Wówczas informacji tych nie potwierdzały jeszcze ani kremlowskie przekazy, ani też polskie MSZ. Dziś wiadomo już, że dotychczasowy ambasador Rosji wraca do Moskwy.

Pod koniec ubiegłego miesiąca rosyjska agencja TASS podała, że Władimir Putin powołał w miejsce Andriejewa Gieorgija Michnę. Ten sprawował wcześniej funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Nowych Wyzwań i Zagrożeń Ministerstwa Spraw Zagranicznych w stolicy Rosji.

