Salezjanin, z wykształcenia historyk, podobnie jak prezydent elekt pochodzący z Gdańska. O 10 lat starszy od Karola Nawrockiego Wąsowicz otwarcie wspierał go w czasie walki o fotel prezydencki. Mężczyźni znają się jednak o wiele dłużej. Już 10 lat temu wspólnie napisali książkę "Wielka Lechia Moich Marzeń" opisującą losy jednego z liderów kibiców Lechii Gdańsk - Tadeusza Kazimierza Duffeka "Dufo".

To właśnie związek ze środowiskiem kibicowskim wywołuje najwięcej kontrowersji wokół duchownego.

- Nie jest zaskoczeniem, że kapelanem prezydenta został człowiek powiązany z jego środowiskiem. To, że ksiądz Jarosław Wąsowicz jest kapelanem kibiców i organizatorem pielgrzymek kibicowskich wiadomo od lat - mówi Interii Tomasz Terlikowski, katolicki publicysta.

Dziennikarz dodaje, że powiązania z kibicami "to żaden zarzut". - Sam nie jestem kibicem, ale to akurat żaden zarzut do księdza, że pracuje z różnymi ludźmi - mówi Terlikowski. Podkreśla, że rolą księdza jest spotykać się z różnymi osobami i nie widzi w tym specjalnego problemu.