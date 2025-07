Vatican News podał, że polski duchowny towarzyszy w czwartek uczestnikom Jubileuszu Młodzież y , który od kilku dni odbywa się w Rzymie, a potrwa do niedzieli. Według watykańskiej agencji do Wiecznego Miasta przybyło z Polski 20 tysięcy pielgrzymów .

- Serdecznie pozdrawiam Polaków, szczególnie tych, którzy przybyli do Rzymu z Polski i z innych krajów, na Jubileusz Młodzieży. Niech to spotkanie z Jezusem w braterskiej komunii, umocni waszą wiarę i nadzieję, napełni serca pokojem i zjednoczy was w Jego miłości. Przyjmijcie od Chrystusa te dary i dzielcie się nimi z rówieśnikami i rodakami w waszej Ojczyźnie. Z serca wam błogosławię - powiedział w środę papież Leon XIV.