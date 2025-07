W Rzymie aktualnie odbywa się Jubileusz Młodzieży, w którym biorą udział młodzi ludzie z całego świata. W wydarzeniu uczestniczy ok. 120 tysięcy osób, które we wtorek miały okazję osobiście spotkać się z papieżem Leonem XIV na Placu św. Piotra.

- Nie wiem, czy wiecie, że Jezus był uchodźcą , musiał uciekać do Egiptu, by go nie zabili. Był repatriantem, bo potem powrócił. I nikt w Egipcie mu nie powiedział: Egipt jest dla nas, Egipcjan, jak słyszeliśmy dwa tygodnie temu w Polsce: " Polska jest dla Polaków" . Nie byłoby miejsca dla Jezusa, bo Polska jest dla Polaków - oświadczył kardynał Krajewski.

- To wam muszę powiedzieć. Bardzo dotknęło mnie to, co się działo w Polsce dwa tygodnie temu. Mamy miasto poza Polską, gdzie jest milion Polaków, to jest Chicago. Wyjechali tam za chlebem i przyjęto ich. Nie wiem, czy wiecie, że 10 mln Polaków, czyli jedna trzecia, żyje poza Polską i w tych wszystkich krajach powinni mówić: Polacy do Polski, bo Włochy są dla Włochów, Ameryka jest dla Amerykanów - zaznaczył polski purpurat.