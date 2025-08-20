W skrócie Abp Tadeusz Wojda zaapelował o modlitwę i post 22 sierpnia w intencji pokoju na świecie, nawiązując do wezwania papieża Leona XIV.

Papież Leon XIV, podczas audiencji generalnej, wezwał wiernych do uczynienia z uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej dnia modlitwy i postu za ofiary wojen.

22 sierpnia obchodzone jest liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej, ustanowione w 1954 roku przez papieża Piusa XII i przeniesione na tę datę po reformie kalendarza.

Podczas środowej audiencji generalnej papież Leon XIV zaapelował do wiernych, by przypadająca w piątek uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej była dniem postu i modlitwy w intencji pokoju i sprawiedliwości na świecie.

- Podczas gdy nasza ziemia nadal jest okaleczana przez wojny w Ziemi Świętej, na Ukrainie i w wielu innych regionach świata, zachęcam wszystkich wiernych, aby dzień 22 sierpnia przeżyli, podejmując post i modlitwę, błagając Pana, aby obdarzył nas pokojem i sprawiedliwością oraz otarł łzy tych, którzy cierpią z powodu trwających konfliktów zbrojnych. Niech Maryja, Królowa Pokoju, wstawia się za nami, aby narody znalazły drogę do pokoju - wezwał papież.

Leon XIV wezwał do modlitwy i postu. Abp Wojda zwrócił się do wiernych

W specjalnym apelu opublikowanym z tej okazji na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda przypomniał, że od kilku lat trwa wojna za wschodnią granicą Polski, a od 24 lutego 2022 roku na terenie Ukrainy prowadzone są pełnoskalowe działania wojenne.

Następnie wezwał wszystkich wiernych w Polsce do modlitwy i postu w intencji pokoju.

"Proszę, by w naszej Ojczyźnie tego dnia, podczas sprawowania Eucharystii, dodać w modlitwie powszechnej wezwanie w intencji pokoju. Maryja Królowa Pokoju niech wyprasza całemu światu łaskę pokoju" - napisał.

Jakie święto obchodzimy 22 sierpnia?

22 sierpnia w Kościele obchodzone jest liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Wspomnienie to stanowi ważny element pobożności maryjnej. Zostało ustanowione przez papieża Piusa XII w 1954 roku, w encyklice Ad Caeli Reginam (O Królowej Niebios).

Miało to związek z obchodzoną wówczas setną rocznicą ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Papież chciał w ten sposób podkreślić wyjątkowość Maryi i Jej szczególną rolę w historii Kościoła. Tytuł Maryi Panny Królowej wskazuje na jej panowanie nad światem duchowym jako matki Jezusa Chrystusa.

Początkowo wspomnienie to obchodzono 31 maja, jednak po reformie kalendarza liturgicznego w 1969 roku zostało przeniesione na 22 sierpnia, tak by nastąpiło bezpośrednio po uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, którą obchodzimy 15 sierpnia.

