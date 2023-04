Morawiecki przypomniał o rocznicy 500 plus. Do rodzin trafiły miliardy zł

- Zaledwie cztery i pół miesiąca po zaprzysiężeniu rządu premier pani Beaty Szydło spełniliśmy naszą pierwszą wyborczą obietnicę - mówił o uruchomieniu programu "Rodzina 500 Plus" Mateusz Morawiecki w nagraniu opublikowanym na Twitterze.

Dodał, że ten program pozwolił "przełożyć zwrotnice myślenia o państwie". - W miejsce państwa biernego i wygodnego dla garstki ludzi wprowadziliśmy model państwa sprawczego, solidarnego i służącego wszystkim obywatelom - stwierdził szef rządu.

Siedem lat programu "Rodzina 500 Plus". "Do polskich rodzin trafiło ponad 214 mld zł"

Morawiecki stwierdził, że dzięki 500 plus "rodziny zaczęły jeździć na wakacje, a dzieci zaczęły masowo uczestniczyć w zajęciach rozwijających ich talenty". - Można powiedzieć, że w zakresie wsparcia rodzin, Polska weszła do wyższej ligi - ocenił.