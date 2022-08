Morawiecki: Przyjęliśmy dwie ustawy dot. dopłat do energii

- Bezpieczeństwo energetyczne i finansowe to podstawa naszego myślenia - mówił Morawiecki dodając, że rząd "stara się wykorzystywać dobrą sytuację budżetową, żeby pomóc obywatelom". Premier tłumaczył, że trudna sytuacja na rynku surowcowym oraz rosnąca inflacja jest wynikiem rosyjskiej agresji na Ukrainę. - Obok tej ustawy, która wprowadziliśmy - dopłaty do węgla czyli "dodatek węglowy", wprowadzamy dzisiaj dodatkowe możliwości finansowania ciepła, które jest oparte o pellet, LPG, olej opałowy, drewno, a także o ciepło systemowe - oświadczył.

- Dziś mamy też bardzo dobrą wiadomości dla samorządów - oznajmił Morawiecki. - Przyjęliśmy dzisiaj na Radzie Ministrów także drugą ustawę. To ustawa o dodatkach, o specjalnym dodatkowym zastrzyku finansowym dla samorządów - mówił. Premier stwierdził, że budżet nowego projektu "przekracza najśmielsze oczekiwania samorządowców". - Środki, które przeznaczamy - 13,7 mln zł mogą być wydane w sposób elastyczny. Mogą być przeznaczone na wydatki bieżące, służyć na inwestycje, być przeznaczane na podwyżki, ale także - i to chcę podkreślić - mogą i powinny być przeznaczane na dodatki do ciepła systemowego, żeby mieszkańcy mogli korzystać z tańszej energii - tłumaczył.

- Każda gmina otrzyma przyjemniej 2,8 mln zł - zapowiedział szef rządu. Z koeli budżety powiatów wsparte zostaną kwotą co najmniej 6,1 ml zł.

Moskwa: Wnioski już można składać

- Wnioski na "dodatek węglowy" już można w gminach składać - zapowiedziała minister środowiska i klimatu Anna Moskwa. - Tym dodatkiem zareagowaliśmy natychmiastowo ze względu na potrzebę gospodarstw, które muszą kupić węgiel na sezon grzewczy - mówiła.

Minister oznajmiła, że rząd opracował kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich odbiorców ciepła, którzy "potencjalnie mogliby zostać dotknięci podwyżkami". - W pierwszej kolejności zapewniliśmy wsparcie dla osób, które ogrzewają się ciepłem systemowym czyli tym dostarczanym przez ciepłownię do domów - tłumaczyła i dodała, że są to "bloki i osiedla". - Tak funkcjonuje większość miast w Polsce - stwierdziła Moskwa.

Rekompensaty dla przedsiębiorstw ciepłowniczych

Projektowany mechanizm przewiduje ograniczenie wzrostu cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej - m.in. szpitali czy szkół. Chodzi o pokrycie części kosztów odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw ciepłowniczych poprzez rekompensaty dla nich. Proponowany mechanizm ma polegać na ustaleniu przez wytwórcę ciepła określonego poziomu średnich cen dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej. Średnia cena z rekompensatą zostanie ustalona na poziomie 150,95 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego na podstawie gazu ziemnego lub oleju opałowego i 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach.

W przypadku gdy w systemie ciepłowniczym występują źródła ciepła, które wykorzystują jednocześnie różne paliwa, średnia cena wytwarzania ciepła będzie określana proporcjonalnie do procentowego udziału danego źródła. Wsparcie to ma obowiązywać przez cały najbliższy sezon grzewczy, tj. od października 2022 r. do kwietnia 2023 r.

Dodatki dla gospodarstw domowych

Jak przewidują założenia, gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG, czy też olejem opałowym otrzymają jednorazowe dodatki.

Jednorazowy dodatek wyniesie: 3 tys. zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy; 1 tys. zł - gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilany drewnem kawałkowym; 500 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, a 2 tys. zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dla gospodarstwa domowego będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).