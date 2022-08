Spis treści: 01 Dodatek węglowy - kto dostanie?

02 Dopłaty do ogrzewania - gaz, drewno, pellet, olej opałowy?

03 Ile wyniosą dopłaty do ogrzewania 2022?

04 Wniosek o dofinansowanie do ogrzewania - jak złożyć?

05 Dopłaty do ogrzewania w 2022 dla podmiotów wrażliwych

Decyzją rządu, wprowadzono dodatek węglowy, który zakłada wypłatę 3000 zł dla każdego gospodarstwa domowego, używającego węgla jako opału. Wnioski o dofinansowanie do ogrzewania można składać już od 17 sierpnia.



Co istotne, nie będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe. Jedynym warunkiem, który trzeba spełnić przy dodatku węglowym, jest wysłanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Pierwsze wypłaty świadczenia węglowego mają być realizowane już we wrześniu.

Dopłaty do ogrzewania - gaz, drewno, pellet, olej opałowy?

Na początku sierpnia minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przekazała informację, że zaplanowane jest dodatkowe dofinansowanie do ogrzewania dla osób opalających innymi surowcami niż węgiel kamienny. Polacy używający m.in. LPG, drewna kawałkowego, pelletu i oleju opałowego, mogą liczyć na jednorazowy dodatek do ogrzewania. Wsparciem ma zostać objętych ponad 6 milionów gospodarstw, a koszt tego przedsięwzięcia to 9,1 mld zł.

Ile wyniosą dopłaty do ogrzewania 2022?

Dofinansowanie do ogrzewania ma być wypłacane jednorazowo w gotówce lub na podany numer bankowy. Jego wysokość zależy od rodzaju używanego paliwa i przedstawia się następująco:

500 zł - w przypadku ogrzewania LPG,

1000 zł - dopłata do drewna kawałkowego,

2000 zł - dofinansowanie do oleju opałowego,

3000 zł - to dopłata do pelletu i innej biomasy np. brykietu drzewnego czy ziaren zbóż.

Wniosek o dofinansowanie do ogrzewania - jak złożyć?

Wniosek o dopłaty do ogrzewania 2022, dotyczący opału węglem kamiennym, można składać do 30 listopada 2022 roku. Dodatek węglowy jest usankcjonowany, więc już od połowy sierpnia istnieje możliwość złożenia deklaracji.

W przypadku pozostałych paliw nie ma podanego dokładnego terminu składania wniosków, ale rząd zapewnia, że wypłata świadczeń nastąpi jeszcze przed sezonem grzewczym.

Złożenie wniosku o dopłatę do ogrzewania może mieć miejsce przez ePUAP lub osobiście w urzędzie gminy. Na wypłatę pieniędzy gmina ma maksymalnie 30 dni. Warunkiem, który należy spełnić, jest wpis do CEEB i zgłoszenie źródła ogrzewania. W przypadku składania wniosku przez więcej niż jedną osobę należącą do danego gospodarstwa, dodatek otrzymuje wnioskodawca, który jako pierwszy się o niego ubiegał.

Co istotne, dopłaty do ogrzewania w 2022 roku, powstające w nowym projekcie rządu nie obejmują gospodarstw domowych, które już wcześniej wysłały wniosek o dodatek węglowy.

Dopłaty do ogrzewania w 2022 dla podmiotów wrażliwych

Rząd przewidział także jednorazowe dofinansowanie do ogrzewania dla jednostek, które narażone są na koszty zakupu paliwa w związku ze swoją działalnością statutową. Zaliczają się do nich między innymi:

szpitale,

żłobki

przedszkola,

szkoły,

noclegownie

instytucje kultury.

Świadczenie ma obejmować 40% wzrostu kosztów, jakie generuje ogrzewanie w tych podmiotach. Będzie to obliczane na podstawie analizy średniej ceny oraz ilości zużycia danego paliwa w okresie 2020-2021.

Agnieszka Zimnoch

