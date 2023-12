Podkomisja smoleńska. Antoni Macierewicz opuścił siedzibę

- To bardzo ciekawe - tak na wpis Cezarego Tomczyka zareagował Antoni Macierewicz. - Mam wrażenie, że ktoś wprowadził tego pana w błąd lub on chce wprowadzić kogoś w błąd. Do siedziby podkomisji nie przysłano osób, które mają prawo do odebrania materiałów tajnych, a są tam ich ogromne ilości. Nie przysłano również osób, które mają prawo odebrać pozostałe materiały z naszych prac - przekazał Antoni Macierewicz w rozmowie z Interią.