Pod koniec maja opisaliśmy historię przedsiębiorcy ze Słupcy. Firma Dariusza Górczyńskiego zdobyła kontrakt na pranie wojskowych ubrań. Mężczyzna zrealizował 9 proc. zamówienia, ponieważ wojsko dostarczyło mniej odzieży, niż zadeklarowało. Jednak w podpisanej w kwietniu 2024 r. umowie znajduje się kluczowy zapis, w paragrafie czwartym, punkcie szóstym. To tam, czarno na białym, zapisano, co dzieje się, gdy ilość prania będzie odbiegać od pierwotnych deklaracji wojska. W tym przypadku przedsiębiorca ma otrzymać 50 proc. wartości całego kontraktu , czyli około 6 mln zł.

W styczniu, kiedy miało dość do zapłaty, dowództwo bazy odmówiło przelania pieniędzy. Bez podania powodu.

Po publikacji tekstu do sytuacji odniósł się wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Zawsze jestem zdania, że z umów należy się wywiązywać. Trzeba to robić starannie, w oparciu o polskie prawo. Taką też będę podejmował decyzję - powiedział pod koniec maja szef MON. I dodał, że zarządził natychmiastową kontrolę w trybie pilnym.

- Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych zostało poinformowane oficjalnie przez MON, że w tej chwili ma przygotować wszystkie procedury i dokumenty zmierzające do wypłaty tych środków - dodawał.

Mimo zapewnień ministerstwa, 33. Baza Lotnictwa Transportowego nie przelała pieniędzy przedsiębiorcy. Zamiast tego dowódca bazy, wysłał do przedsiębiorcy pismo. Interia zapoznała się z dokumentem. Wynika z niego, że wojskowy proponuje "polubowne zakończenie sprawy", "zaprasza do negocjacji w celu wypracowania możliwie najlepszego porozumienia". I podkreśla, że wojsko wychodzi "naprzeciw (...) trudności finansowych" przedsiębiorcy. Pułkownik Golonka nie dodaje jednak, że ich powodem jest jego odmowa o zapłaceniu pieniędzy w terminie.

O pismo dowódcy zapytaliśmy major Iwonę Grześkowiak, rzecznik prasową bazy. Ta jednak nie chciała zdradzić, co konkretnie zamierza negocjować wojsko.

Kiedy Górczyński odmawia i prosi o zrobienie przelewu, wojsko wysyła kolejne pismo. Pod dokumentem również jest podpisany pułkownik Golonka. Wzywa on ponownie do przystąpienia do negocjacji. Te, jak pisze, miałyby toczyć się przed sądem polubownym przy Prokuratorii Generalnej "z zachowaniem pełnej poufności".