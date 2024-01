Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz skrytykowała to, co zastała w podległych jej instytucjach. - Nastąpiła tam bardzo szybka zmiana ze względu na dramatyczną sytuację - mówiła o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Przekazała, że złożono w tej sprawie odpowiednie zawiadomienie do prokuratury. Polityk Polski 2050 odniosła się również do zmian w radzie nadzorczej Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapowiedziała rozpisanie konkursu na nowego prezesa zarządu.