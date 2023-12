Michał Adamczyk prezesem TVP? "Będziemy działać"

- Zostałem powołany na stanowisko prezesa zarządu Telewizji Polskiej. Warunki są trudne, ale będziemy działać i obiecuję wszystko, co w mojej mocy, aby przywrócić ład korporacyjny. To tyle na wstępie, wracam do działania - ogłosił Michał Adamczyk współpracownikom przy Placu Powstańców Warszawy (siedziba TAI - red.). Jego wypowiedź cytuje portal niezależna.pl.